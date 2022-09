San Cataldo. Le Vie dei Tesori oggi 24 settembre fanno tappa anche all’ex miniera di zolfo “Persico” a Gabara

SAN CATALDO. Oggi le Vie dei Tesori e Paesaggi di Mezzo propongono, sabato 24 settembre 2022, 9.30-12.30, la visita guidata della ex miniera di zolfo “Persico” di Gabara a San Cataldo. Durante la visita i visitatori potranno conoscere, grazie ad un percorso guidato con pannelli esplicativi, la produzione e commercializzazione dello zolfo e le condizioni di vita dei minatori e dei carusi in miniera.

In seguito si visiteranno i forni Gill e i calcaroni per la fusione dello zolfo. Ad arricchire questa esperienza ci saranno gli interventi teatrali di tre attori che racconteranno le terribili vicende dei carusi con dei monologhi e un mimo che ci faranno calare in un’epoca per noi oggi inimmaginabile, eppure così vicina.

Infine si visiteranno le due discenderie recuperate negli ultimi anni, col caratteristico gradino rotto, per vivere personalmente una parte del percorso svolto dai carusi, sotto il pesante carico di zolfo. La visita si concluderà con una degustazione di alcuni prodotti tipici sancataldesi.