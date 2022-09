San Cataldo. Il sindaco: “La Fiera di Ottobre si farà: bancarelle e giostre nell’area mercatale di Santa Germana”

SAN CATALDO. È pubblico il bando per la Fiera di Ottobre Sancataldese. Lo ha reso noto il sindaco. “Il bando – ha spiegato – è arrivato dopo un lungo lavoro, in cui abbiamo incontrato e ascoltato sigle sindacali, “fierai”, operatori delle giostre, attività commerciali della nostra città, le commissioni consiliari. Tanti i cittadini ascoltati, tanti i tavoli convocati, i sopralluoghi e gli incontri”.

Proseguendo nella sua disamina, il sindaco ha rilevato: “Come tutti i Sancataldesi, viviamo la fiera di Ottobre come un momento di grande festa per la nostra comunità. Da sancataldesi, abbiamo sempre vissuto la fiera come uno “spettacolo”, in cui giostre e bancarelle potessero coesistere in un unico spazio. Uno “spettacolo”, che negli anni ha avuto quale teatro, caro da ogni abitante del nostro comune, quello del Corso Sicilia, di Corso Europa e vie limitrofe, prevedendo le giostre montate alle spalle del nostro Monumento ai caduti. Bellissimo!

Ma, ahimé, nel corso di questi ultimi tempi, abbiamo preso atto che l’ubicazione prevista per le giostre, alle spalle del Monumento ai caduti, fosse impossibile da realizzare, perché vietata, non conforme alle misure di sicurezza che ormai la legge prescrive”.

In tal senso, infatti, né nel 2019, né nel 2021 la fiera, ha visto la presenza delle giostre. L’assenza degli spettacoli viaggianti è stato per tutti motivo di amarezza. Oltre a dover sopportare le privazioni causate dalla pandemia, non è stato possibile vivere questo momento di svago, di leggerezza e socialità, perché la fiera è un momento di allegria per bambini e ragazzi.

“Ciascuno di noi ha atteso la fiera per “farci i giri”, e non avere le giostre per la festa del nostro Santissimo Crocifisso è stato per noi inaccettabile. Perciò, siamo andati alla ricerca di un luogo dove poter allocare le giostre, che rispettasse tutte le misure di sicurezza che la legge impone; l’unica scelta possibile è stata l’area mercatale di Santa Germana e V.le dei Tigli, già provviste di vie di fuga e di tutte le misure di sicurezza richieste dalle Autorità per svolgere la nostra fiera”.

Per ragioni di viabilità e sicurezza, anche una fiera con le sue bancarelle in corso Sicilia (e zone limitrofe) e le giostre a Santa Germana, sarebbe stata insostenibile da gestire sotto il profilo della sicurezza e della viabilità.

“Non è stata certo una scelta semplice o superficiale – ha spiegato il sindaco – E siamo consapevoli che tutte le opzioni sarebbero state oggetto di critica, soltanto una avrebbe avuto il plauso dell’intera città: la fiera come la conosciamo negli anni che furono, ma tale scelta non sarebbe stata autorizzata dalle Autorità competenti a causa della impossibilità di mettere le giostre dietro il nostro monumento!

Da qui, la necessità di cambiare allocazione alla nostra fiera, farla rivivere in un’altra zona della nostra città. La scelta della SICUREZZA e di creare una nuova possibilità per tutta la comunità sancataldese è stata quella finale. Un lavoro di ASCOLTO e PARTECIPAZIONE, CONFRONTO e INNOVAZIONE! “A fera ranni” ce la meritiamo! E noi ci crediamo! Un ringraziamento speciale agli uffici che ci hanno collaborato e coadiuvato in modo straordinario! Confidiamo nella comprensione di tutti cittadini per una scelta tanto difficile, che ha come impulso quello di garantire un momento di svago nel rispetto della sicurezza per tutti coloro che vorranno goderne”.