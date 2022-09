San Cataldo. Atto vandalico nel Parco giochi del quartiere Don Bosco

SAN CATALDO. Per l’ennesima volta è stato vandalizzato il giuoco del cavalluccio all’interno del parco giochi presente nel quartiere Don Bosco. Lo ha reso noto il Comitato di quartiere don Bosco. Qualcuno ha staccato il gioco e lo ha lasciato a terra.

“Si tratta dell’ennesimo sfregio ai nostri bambini che frequentano questo parco da parte di ragazzini di età dai 12 ai 14; non è più tollerabile questa situazione”. E’ stato sottolineato che un commerciante del quartiere ha acquistato le telecamere ma che si è ancora in attesa che il Comune li venga ad istallare.

Il Comitato di quartiere don Bosco, in attesa che ciò avvenga al più presto e che venga monitorato il parco giochi per vedere di risalire all’autore o agli autori di questi gesti vandalici facendogli pagare i danni per gesti di inciviltà che distruggono o danneggiano beni pubblici che hanno una funzione fondamentale per la collettività.