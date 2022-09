Mussomeli, conclusa la prima ottava Madonna dei Miracoli. Bambini sorreggono il fercolo della “Bammineddra” al grido di VIVA MARIA

MUSSOMELI – E dopo due anni di fermo, i mussomelesi, e non solo loro, hanno confermato con la loro presenza ai riti in chiesa e alla processione la loro devozione alla “Beddramatri”. Erano presenti i tanti devoti in processione con la recita del rosario , il clero, proveniente anche dai paesi viciniori, Confraternita Maria SS. Dei Miracoli, Congregazione San Pasquale e San Vincenzo con i rispettivi congregati, il gruppo folk di Silvestro Messina con le ninaredde ad accompagnare la “Bammineddra” e la Filarmonica di Mussomeli, diretta dal maestro Vincenzo Barcellona, che al termine ha dato il via al canto finale eseguito dai bambini.