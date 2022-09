Miss Italia 2022: alle finali arrivano le siciliane Anita Lucenti e Lucrezia di Matteo

Davanti all’arco d’Augusto, accolte dal calore della citta’ di Fano, sono state proclamate le ragazze che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Italia. Ufficializzati anche i nomi delle seconde e terze classificate, che accederanno di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione del Concorso di bellezza. Prima di raggiungere il palco per la proclamazione, le miss hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico di Fano capitanate da Miss Italia 2021, Zeudi di Palma.

In testa, le ragazze delle Marche, omaggio simbolico alla Regione che ospita le prefinali del Concorso, in un momento particolare segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni. A questo proposito, il corteo si e’ aperto con una sorta di flash-mob in piazza XX Settembre, davanti al Teatro della Fortuna, la location d’eccezione che nel week end ha ospitato i lavori della commissione tecnica presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie.

Nel centro della piazza, davanti ad una grande scarpa rossa, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, le ragazze hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione. Gia’ nei giorni scorsi, del resto, il Concorso si era stretto al dolore dei loro familiari.

Ecco dunque l’elenco delle finaliste nazionali: PIEMONTE, Giulia Giada; VALLE D’AOSTA, Francesca Poma; LOMBARDIA, Martina Broggi; TRENTINO ALTO ADIGE, Eleonora Lepore; FRIULI VENEZIA GIULIA, Maria Franceschi; VENETO, Anna Tosoni; LIGURIA, Mariela Nunez; EMILIA ROMAGNA, Virginia Cavalieri; TOSCANA, Arianna Polidori; UMBRIA, Cecilia Alma Levita; MARCHE, Glelany Cavalcante; ABRUZZO, Beatrice Gioia; MOLISE, Azzurra Gallinari; LAZIO, Lavinia Abate; MISS ROMA, Federica Maini; CAMPANIA, Noemi Pirozzi; BASILICATA, Roberta Albano; PUGLIA, Anna Pia Masciaveo; CALABRIA, Vanessa Foti; SICILIA, Anita Lucenti (foto di copertina) SARDEGNA, Carolina Vinci.

Assegnate, inoltre, le seguenti fasce speciali: Miss Coraggio 2022 a Marta Fenaroli, Miss Coraggio 2022 a Zari Mastruzzo, Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli, Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo (foto in basso).