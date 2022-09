Elezioni: Meloni, autonomia cosi’ il Sud potra’ colmare il gap

Al Sud e’ molto avvertito il tema dell’autonomia differenziata in Fratelli d’ Italiae’ un partito di chiara identità nazionale. Giorgia Meloni spiega al “Mattino” come si questo sposa progetto, particolarmente sponsorizzato da alcune regioni del Nord, con lo spirito del suo movimento politico: “Sosteniamo da sempre l’autonomia regionale in un quadro di coesione nazionale e il programma comune del centrodestra ne e’ l’ultima conferma. sostegno”.

“L’autonomia regionale – continua – e’ un valore aggiunto perche’ consentire di responsabilizzare le amministrazioni regionali e di avvicinare il potere decisionale ai cittadini. Ma spetta comunque allo Stato garantire, cosi’ dice la Costituzione, i livelli essenziali dei servizi. Se il Mezzogiorno sara’ in grado di realizzare gli interventi e colmare il gap non ha niente da temere. In caso contrario lo Stato non potra’ abbandonare i cittadini. Noi ci muoviamo esattamente in questa direzione”