Elezioni in Sicilia. Brambilla (FI): “Non svendiamo l’unicità delle nostre spiagge”

Lo afferma Michela Vittoria Brambilla, candidata del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Gela-Caltanissetta-Canicattì.

“La meravigliosa unicità delle nostre spiagge, la nostra offerta tradizionale, la nostra tipicità, il made in Italy dei servizi hanno bisogno di una rinnovata prospettiva imprenditoriale, non certo di una svendita. Il via libera del governo Draghi alla mappatura delle concessioni, a cominciare da quelle balneari, da mettere a gara per ottemperare alle norme europee fa supporre che lo stesso esecutivo voglia emanare, davvero negli ultimi giorni di vita, i decreti delegati previsti dalla riforma. Tanto attivismo appare non solo sbagliato per la nostra economia, ma anche ingiustificato e inopportuno”.

Non è affatto vero che da questa decisione dipende la possibilità di incassare la terza rata del PNRR- dice Brambilla- Né che debba essere rispettata la sentenza del Consiglio di Stato che indica il 31 dicembre 2023 come data ultima per metter a gara le concessioni: la sentenza non è esecutiva, perché su di essa pende un ricorso alla Cassazione a sezioni unite. Siamo quindi nell’ambito della pura politica.

E allora il rispetto verso il Parlamento e il senso dell’opportunità suggeriscono di non imporre soluzioni a legislatura ormai conclusa”.