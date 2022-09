Elezioni 2022. Peppe Provenzano (PD): “È stata una sconfitta profonda, che fa male; unica piccolissima gioia: al mio paese, Milena, abbiamo raccolto il 52% dei consensi”

Il vice segretario nazionale del Pd, il milenese Peppe Provenzano, ha commentato in questi termini le elezioni dello scorso 25 settembre.

” È stata una sconfitta profonda, che fa male. Questi sono i giorni della riflessione, almeno per me. Presto, bisognerà rimettersi all’opera, riprendere il cammino. Perché siamo stati sconfitti, ma non siamo vinti. Ringrazio le elettrici e gli elettori della Sicilia Occidentale, per la prima volta entrerò in Parlamento e sarà un onore rappresentarli alla Camera dei deputati”.

L’ex ministro ha sottolineato: “Ero candidato nelle province più lontane d’Italia, tra le più difficili. Ci ho messo moltissimo, in questa campagna elettorale. Ho imparato tanto, tra le persone. Ne è valsa la pena. Ma una piccolissima gioia, in queste ore amare, la voglio confessare. Al mio paese, Milena, abbiamo raccolto il 52% dei consensi. È stato un atto di stima e d’affetto da parte di una comunità, di un luogo da cui sono andato via presto e che non ho smesso di amare, dove vivono mio padre Giovanni e mia madre Carmelina. Perché un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di dire grazie”.