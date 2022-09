Caltanissetta, due giorni alla Provvidenza: il 24 e 25 settembre si vivrà tra arte, cultura e spettacolo

Due giorni all'insegna dell'arte, della cultura e dello spettacolo si attendono nel quartiere Provvidenza di Caltanissetta. Ecco il programma

Sabato 24 e domenica 25 hanno confermato la loro presenza il fotografo Ettore Maria Garozzo, il pittore Mauro Fornasero, la ricamatrice Maria Anna Bonaffini, il fotografo Andrea Paolillo, la pittrice Paola Sinatra, e Calogero Barba in collaborazione con gli studenti dell’istituto Manzoni – Juvara.

Gli eventi si terranno nei giorni 24 e 25 settembre in via Villaglori e via Goldoni fatta eccezione dellla mostra fotografica di Andrea Paolilla che sarà esposta al pubblico dal 24 al 30 settembre nella piazzetta fuori gli schemi di via Ayala.

L’evento è stato promosso dal Comitato di quartiere San Giuseppe – Provvidenza e sponsorizzato da Antichi Ricordi, Banca Sicana, Tipografia Lussografica e Istituto di Istruzione secondaria superiore “Manzoni – Juvara”.