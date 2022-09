Caltanissetta, a San Pietro nasce “l’angolo della lettura”: l’idea di Marzia, 10 anni, per promuovere cultura, ecologia e carità

Nasce dalla proposta di una giovanissima parrocchiana, Marzia Talluto di 10 anni, “l’angolo del Libro” realizzato all’interno della parrocchia “San Pietro” di Caltanissetta.

L’idea, di semplice utilizzo e applicazione, mira a condividere la passione per la lettura e invitare tutti, dai più piccoli ai più grandi, ad aprire i propri orizzonti attraverso la conoscenza e la stimolazione della curiosità e del sapere.

“Io e Alessia, mia sorella maggiore, leggiamo molto nel nostro tempo libero – ha raccontato Marzia -. Avevo a casa tanti libri che ho già letto e ho pensato che potesse essere una buona idea condividerli con gli altri”.

La proposta avanzata al parroco di San Pietro, Don Rino dello Spedale Alongi (insieme a Marzia nella foto), è stata immediatamente accolta. La comunità parrocchiale, del resto, è molto attenta all’ecologia, alla cultura e alla carità, alla stimolazione di incontri e nuove conoscenze così come da anni ha dimostrato anche con il progetto dell’Università senza età che continua a crescere in interesse e partecipazione.

“Ho utilizzato un piccolo mobiletto che si trovava in parrocchia e l’ho riadattato aggiungendo un cartello informativo e una scatola in basso” ha proseguito Marzia.







Chi lo desidera può andare a curiosare tra i suggerimenti di letture e, se ne vorrà prendere uno, potrà farlo in assoluta libertà lasciando un’offerta all’interno della cassetta adiacente agli scaffali.

Al termine potrà decidere se riportarlo in chiesa oppure tenerlo per sé.

Tutti potranno contribuire a questa iniziativa portando dei testi da donare alla libreria. “Non cestinare la carta” ma, al contrario, utilizzarla tramandandola da una famiglia all’altra è un segno di rispetto per la conservazione del creato.

In questo caso i “consigli di lettura” andranno riposti nella scatola in basso in modo che il parroco possa visionarne il contenuto e l’argomento prima di aggiungerlo tra gli altri testi. “Ho iniziato con alcuni romanzi che avevo già letto e altri di carattere religioso donati da mia nonna. Quelli che sta leggendo mia sorella, invece, li tengo ancora un poco in attesa di potermi immergere in queste storie – ha raccontato Marzia che, con il suo gesto, auspica di poter coinvolgere tanti suoi coetanei verso la lettura -. Leggere fa bene perché apre molti mondi in realtà che magari non conoscevamo”. Ed è proprio questa inesauribile sete di conoscenza che spinge la giovanissima parrocchiana a diversificare i suoi testi: “Mi piacciono molto i racconti di Geronimo Stilton ma anche romanzi che abbiano come protagonisti i cani e i loro patroni”.

Una proposta che non deve essere “limitata” ai bambini e agli adolescenti ma a tutti coloro che hanno a cuore queste tematiche. Sarebbe bello, infatti, vedere una nonna o una zia che va alla ricerca di un libro da poter leggere ai propri nipoti per poter trascorrere il tempo insieme in modo alternativo.

L’iniziativa, inaugurata il 1 settembre e andrà avanti fino alla fine di settembre, mese dedicato alla salvaguardia del creato. Il ricavato delle offerte sarà devoluto alle famiglie in difficoltà per sostenere l’acquisto dei libri e del materiale scolastico per gli alunni che frequentano le scuole. Ciascuna offerta diventerà un’opportunità per aiutare i giovani di Caltanissetta a iniziare l’anno scolastico in condizione di eguaglianza rispetto a tutti i loro coetanei.