Asp Caltanissetta: aperto il nuovo reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale

Il Presidio Suor Cecilia Basarocco di Niscemi, afferente all’Asp di Caltanissetta, da oggi può contare su un rinnovato reparto dedicato al Recupero e alla Riabilitazione funzionale.

Gli spazi sono stati tutti pensati per venire incontro alle esigenze assistenziali di pazienti che necessitano di interventi riabilitativi. Otto i posti letto presenti all’interno di stanze di degenza ristrutturate seguendo una logica di umanizzazione delle cure che valorizza l’importanza di poter contare su strutture confortevoli e gradevoli anche sul piano estetico.

All’interno, oltre alla palestra, sono stati allestiti ambulatori dedicati di laser terapia, tecarterapia e ultrasuoni. Dotazioni strutturali, dunque, ma anche nuovi reclutamenti. Sono stati, infatti, recentemente assunti fisiatri e fisioterapisti che potranno assicurare tutte le attività proprie di tale reparto.

















“Una realtà quella creata al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi – sottolinea il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – che completa, con un altro tassello fondamentale l’allestimento del presidio ospedaliero. È l’esempio di una struttura in grado di assicurare quella medicina di continuità che trova spazio su aree più delocalizzate, ma che fa la differenza nel trattamento di patologie croniche da gestire e monitorare nel tempo”.

“Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco Massimiliano Conti – desidero complimentarmi con il direttore Generale Caltagirone per il raggiungimento di questo obiettivo. Un traguardo auspicato e ottenuto grazie a un lavoro di squadra e di sinergia che ha visto il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale lavorare insieme. L’apertura di questo nuovo reparto rappresenta una buona notizia, espressione di un lavoro concreto realizzato per il bene di tutti i nostri concittadini, in uno scenario di obiettivi continui che ci prefiggiamo di raggiungere.