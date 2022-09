Ad Acquaviva Platani l’insediamento del nuovo Arciprete Padre Vincenzo Valenza

La comunità di Acquaviva Platani ha gremito la chiesa parrocchiale per l’insediamento ufficiale di padre Vincenzo Valenza come arciprete di Acquaviva. Numerosi anche i parenti e gli amici venuti da Mussomeli, che hanno occupato i posti loro riservati. In prima fila anche il sindaco Salvatore Caruso con la giunta comunale e le autorità militari. Hanno fatto corona al vescovo Mons. Mario Russotto e al nuovo arciprete anche Mons. Onofrio Castelli, vicario generale, don Salvatore Cardullo, segretario vescovile, padre Giuseppe Catarinicchia, padre Maurizio Vullo, padre Alfonso Picone, padre Calogero Orifiamma e il diacono Pierenzo Costanzo. Erano presenti anche due novelli sacerdoti: Don Michele Giugno e Don Giuseppe Provenzano. Durante la santa messa, animata dal coro parrocchiale, il vescovo ha ufficialmente dato l’investitura a padre Vincenzo quale “Arciprete parroco della parrocchia Santa Maria della Luce di Acquaviva Platani”. Padre Vincenzo ha poi ringraziato il vescovo, i sacerdoti, le autorità, il coro parrocchiale, i gruppi ecclesiali e tutti i presenti. A nome della comunità parrocchiale, la signora Giuseppina Mistretta ha rivolto parole augurali al nuovo arciprete, offrendo una icona della Santa Famiglia, simbolicamente mettendo il servizio pastorale di padre Vincenzo sotto la protezione della Famiglia di Nazareth, per potere meglio amare e servire la famiglia parrocchiale. Padre Catarinicchia, che conosce bene la comunità di Acquaviva per essere stato parroco per 38 anni, in un suo breve intervento ha detto: “carissimo Vincenzo, oggi il Signore ti fa dono di una comunità meravigliosa: è un prezioso talento che ti viene affidato per farlo adeguatamente fruttificare. Non ti mancherà la collaborazione. Avrai spazio per lo studio… ma sappi riservare una fetta del tuo tempo da dedicare alla visita agli anziani e una fetta da riservare a tante famiglie giovani, che sono il futuro di questa comunità”. Al termine, un gioioso quanto gradito momento conviviale che ha allietato il palato di tutti i presenti e concluso l’evento acquavivese.