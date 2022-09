2° ottava Madonna dei Miracoli giornata agricoltori, allevatori, commercianti, artigiani ed imprese.Benedetti i mezzi agricoli

MUSSOMELI – Seconda ottava dei festeggiamenti patronali della Madonna dei Miracoli ed oggi domenica 11 settembre è stata la giornata dedicata agli agricoltori, allevatori, commercianti, artigiani ed imprese. Subito dopo la messa domenicale delle undici, è snodato, per la prima volta, nella storia del Santuario, un piccolo corteo che, partendo dal santuario, intorno a mezzogiorno, ed attraversando la via D’Andrea, e Via S. Maria di Trapani, ha raggiunto il vasto piazzale dell’Annivina. Qui erano già sistemati e posteggiati i numerosi mezzi agricoli che sono stati benedetti dal Rettore del Santuario Padre Francesco Miserendino. C’è stata la corale recita della preghiera da parte dei presenti che hanno accompagnato il piccolo simulacro della Madonna Pellegrina che già nel passato era stata accolta e venerata a Londra, ad Albenga ed in altre località. Numerosi gli agricoltori, allevatori e la categoria dei commercianti artigiani ed imprese.