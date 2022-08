Verso il voto: lista “Fratelli d’Italia” Provincia Caltanissetta candidati per le elezioni regionali

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Il coordinamento provinciale di Caltanissetta di Fratelli d’Italia, con in testa il segretario Fabiano Lo Monaco, ha presentato giovedì sera la propria lista dei candidati per le elezioni regionali: la lista è composta da: AGATA AMICO, giovane sancataldese, neo mamma, impiegata in una società di telecomunicazioni e componente del Cda di una banca di credito cooperativo locale, GIUSEPPE CATANIA, attuale Sindaco di Mussomeli, confermato con il 70% delle preferenze, esperto di finanziamenti europei e molto attivo in tutte le lotte riguardanti le problematiche delle aree interne; infine, SALVATORE SCUVERA di Gela, Dirigente aziendale e coordinatore cittadino FdI Gela.

Fratelli d’Italia si propone di confermare anche a Caltanissetta le alte percentuali previste in tutta Italia per il partito di Giorgia Meloni e si affida a candidati molto competenti e presenti sul territorio”.