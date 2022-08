Ubriaca la soldatessa americana che ha travolto ed ucciso un quindicenne a Porcia

Era ubriaca, con un tasso alcolemico di 2.09 – quattro volte superiore oltre il limite -, la soldatessa americana 20enne in servizio alla base Usaf di Aviano, che ha investito e ucciso con la sua macchina il 15enne Giovanni Zanier a Porcia, in provincia di Pordenone. E’ quanto si apprende da fonti investigative. Intanto, come riporta Adnkronos, la Base Usaf ha diffuso un comunicato in cui assicura che i “Comandi del 31st Fighter Wing e dell’Aeroporto Pagliano e Gori stanno lavorando a stretto contatto con le autorità competenti italiane”.

“A seguito dell’incidente stradale accaduto a Porcia (Pordenone) – si legge – il comandante del 31st Fighter Wing, Brigadier Generale Tad D. Clark, desidera esprimere il suo sentito cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane vittima e alla comunità italiana. Rivolgiamo il nostro pensiero e le nostre preghiere alla famiglia della giovane vittima ed alla comunità italiana”.