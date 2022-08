Tragedia della strada. Giovane centauro perde la vita nel Palermitano

Tragedia della strada per un giovane di 33 anni che a Carini è morto sul colpo dopo essere caduto dalla sua moto. Il giovane centauro, nella caduta, non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Francesco Cangialosi.

Nella caduta, nonostante indossasse il casco, il centauro ha riportato un gravissimo trauma cranico. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono i carabinieri che in queste ore stanno portando avanti le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto.