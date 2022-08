San Cataldo. Oggi raccolta firme per sottoscrivere la lista “De Luca Sindaco di Sicilia”

SAN CATALDO. Raccolta di firme, oggi, dalle 9, per la raccolta di altre 200 firme necessarie per presentare la lista per le elezioni alla assemblea regionale siciliana “DE LUCA-SINDACO DI SICILIA”. Lo ha annunciato uno dei candidati della lista, l’ex sindaco Giampiero Modaffari. Il banchetto sarà allestito vicino al panificio Viviano. Le operazioni devono essere completate entro questa sera.

“Se tenete alla mia candidatura alle prossime elezioni, venite a trovarmi portando con voi amici e conoscenti per sottoscrivere la Lista”, ha sottolineato Giampiero Modaffari che ha precisato che è necessario che chi firma sia residente a San Cataldo.