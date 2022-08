San Cataldo. Modifiche al piano viabile cittadino per le gare casalinghe della Sancataldese. Ecco le disposizioni

SAN CATALDO. In vista della nuova stagione sportiva che vedrà la Sancataldese militare nel campionato di serie D, la Polizia municipale, per il tramite del suo responsabile, il Dott. Umberto Maria Ilardo, ha disposto alcune modifiche al piano viabile cittadino in alcune strade adiacenti il campo sportivo per assicurare i necessari servizi di ordine e sicurezza.

In particolare, nell’ordinanza, è previsto per i giorni in cui la Sancataldese disputerà incontri di calcio nello stadio “ V. Mazzola ” (ed eventualmente per altre manifestazioni sportive che possano richiedere la stessa tipologia di provvedimenti) il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, (con efficacia a partire da 2,00 ore prima dell’inizio della partita fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

– Via Principe Galletti (tratto da inc. Via Pirandello/Toscana a inc. Via Babaurra), consentendo la sosta agli autobus della tifoseria ospite; Via Luigi Pirandello ( tratto da inc. Via Fogazzaro a inc. Via

P. Galletti – lato che costeggia lo stadio-); Via Kennedy ( tratto da inc. Via Belvedere per i primi 100

mt., consentendo la sosta ai veicoli dei tifosi ospiti).

DIVIETO DI TRANSITO (eccetto veicoli di polizia e soccorso, con efficacia a partire da un’ora prima dell’inizio della partita o in base alle diverse disposizioni dell’Autorità di P.S. fino a cessate esigenze) in :

– Via Principe Galletti ( tratto da inc. Via Meli/Eschilo a inc. Via Babaurra) ,Via Lombardia.