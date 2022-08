Puzzle personalizzato: un’idea regalo semplice ma d’impatto

È uno dei giochi di pazienza più amati da grandi e piccoli: il puzzle diverte, rilassa e favorisce la concentrazione. Regalarne uno è sempre un’ottima idea, originale e gradita, che può anche essere personalizzata con un’immagine legata al destinatario del dono, alla sua vita o ai suoi ricordi.

Il puzzle, un classico che può diventare unico

Tra i giochi da tavolo, il puzzle rappresenta il vero “evergreen”: rimettere a posto i tasselli e ricomporre l’immagine raffigurata, suggerisce un modo creativo di trascorrere il tempo libero, da soli o in compagnia.

Divertente e rilassante, il puzzle è un’idea regalo sempre indovinata, specialmente quando si aggiunge un tocco personale, scegliendo di riprodurre sullo sfondo una foto legata al destinatario del dono.

Che sia composto da pochi o tanti tasselli, il puzzle personalizzato ricorda un momento divertente o romantico, riproduce il volto di una persona cara, oppure può avere come soggetto l’immagine di chi lo riceverà in regalo; è un regalo nuovo e singolare che di certo non verrà messo da parte, né tanto meno riciclato.

Esistono molti siti on line che offrono la possibilità di realizzare puzzle personalizzati e, come si vede in questa pagina https://www.photosi.com/it/puzzle-calamite/foto-puzzle crearne uno è semplicissimo: basta scegliere la foto più gradita al destinatario del dono, mandarla in stampa e ottenere un puzzle completamente unico e originale, nel formato preferito.

Tutti i (buoni) motivi per regalare un puzzle con foto personalizzata

Oltre a essere un’idea graziosa e originale, il puzzle personalizzato è un regalo che costa poco, ma vale molto: con una spesa anche minima, è capace di provocare un forte impatto emotivo, mostrando in modo semplice e diretto l’affetto di chi dona e permettendo a chi lo riceve di rivivere un momento speciale della sua vita.

Anche se il puzzle è considerato un “gioco”, il suo gradimento non incontra limiti di età, essendo un’attività piacevole che impegna il cervello con leggerezza e permette di pensare anche ad altro, mentre ci si occupa di ricomporre l’immagine, legando i vari tasselli.

Non a caso, gli psicologi lo raccomandano perché stimola la creatività e la capacità di relazionarsi, mentre aiuta a sviluppare il problem solving. Inoltre, specialmente oggi, in un’epoca in cui si tende a possedere molte cose, trovare il dono “giusto” può diventare un problema anche quando si tratta di persone che conosciamo bene.

A Natale, oppure quando si festeggia un anniversario o un compleanno,ma anche giusto per fare una sorpresa a una persona di famiglia o a un amico, un puzzle con foto è la soluzione quando non si sa cosa regalare.

Puzzle personalizzati: regali speciali e dove trovarli

Nonostante abbia un costo molto contenuto il puzzle con foto è un oggetto che ha il valore di un dono prezioso, che dimostra interesse e assegna priorità all’esigenza di creare un ricordo significativo attraverso il gesto di regalare. Le foto, infatti, sono in grado di fissare i momenti e riviverli anche in seguito: un puzzle che ha come soggetto una foto, produce lo stesso effetto.

Quando il puzzle verrà completato, potrà essere incorniciato e appeso alle pareti di casa, oppure poggiato su un mobile o sul comodino, riportando immediatamente alla mente la persona che, con il suo dono, ha permesso di rievocare il ricordo.

Affidandosi a una delle migliori aziende di stampa fotografica, che operano anche on line, si può scegliere tra le diverse opzioni disponibili di personalizzazione del puzzle; la flessibilità sul tipo di foto da riprodurre, permette di scegliere il formato dell’immagine e il numero di tasselli.

Il customer service seguirà l’intero percorso dell’ordine, dalla sua ricezione alla consegna del prodotto a domicilio, assicurando tempi ristretti. Il puzzle verrà recapitato già costruito o smontato: in qualche caso, i tasselli sono custoditi all’interno di un sacchetto in carta naturale eco-sostenibile, altre volte vengono inseriti all’interno di una scatola dedicata, che riporta sul coperchio il riferimento all’immagine da riprodurre.