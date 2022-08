Pallavolo femminile, il gelese Giacomo Tandurella nuovo allenatore dell’Ardens Comiso

Giacomo Tandurella è il nuovo allenatore dell’Ardens Comiso.Il coach gelese guiderà la squadra che disputerà il prossimo campionato di serie B2.

Tandurella, prenderà il posto di Concetta Marchisciana, anch’essa gelese, che ha guidato l’Ardens nelle ultime stagioni. Era stato “secondo” nell’ultimo campionato, conosce bene la società, la squadra e potrà garantire continuità e innovazione nella conduzione tecnica.



La squadra comisana di pallavolo femminile, dopo la retrocessione dello scorso anno, è stata reintegrata in serie B-2 e giocherà nel girone M del campionato, insieme ad altre nove squadre siciliane e a quattro calabresi.

I dirigenti stanno lavorando per completare il roster entro fine agosto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere concluso il tesseramento di una forte giocatrice, un’opposta di alto livello, che ha giocato in B1 e B2 e che torna alla pallavolo giocata dopo qualche anno di pausa. La sua esperienza e la sua tecnica saranno un valore aggiunto per la società.

“Sono molto felice di rappresentare l’Ardens e la città di Comiso in un campionato nazionale – afferma Tandurella – ringrazio la società e il dg Salvatore Cosentino per avermi dato fiducia. Non sarà per nulla facile sostituire Mr Marchisciana che rappresenta la storia dell’Ardens Comiso. Le mie esperienze in campionati nazionali sono state sempre da secondo allenatore, questa nomina da primo allenatore ripaga i sacrifici fatti in questi anni, ma mi investe di maggiore responsabilità e dovremo fare l’impossibile per raggiungere gli obiettivi prefissati”.





La società ha deciso di rafforzare il settore giovanile. Torna all’Ardens l’allenatrice Francesca Giucastro, che lo scorso anno ha allenato in Umbria. Giucastro coordinerà il settore tecnico delle giovanili e sarà affiancata dalle riconfermate Katia Spagna e Maria Giovanna Pillitteri.