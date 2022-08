Ordina penne personalizzate su Wikibags

Le penne sono i gadget personalizzati più popolari. Vendiamo più di un milione di penne personalizzate ogni anno in tutti i colori, forme e design possibili. Con noi puoi scegliere tra oltre 700 modelli in tutte le fasce di prezzo. Inoltre, questi gadget economici costano solo pochi centesimi ciascuno. In altre parole, una penna personalizzata è un modo economico per pubblicizzare la tua attività.

Il nostro assortimento di penne

Su Wikabags puoi acquistare tutti i tipi di penne personalizzate: semplici penne pubblicitarie, esclusive penne in metallo, portamine, matite, evidenziatori e penne touch. Oltre alle penne ecologiche, abbiamo anche penne di noti marchi, come Bic, Prodir e Parker. Qui troverai anche tanti modelli ordinabili con spedizione veloce a partire da piccole quantità. Per chi ha un budget limitato, offriamo anche molti diversi modelli economici tra cui scegliere. Ci impegniamo a mettere insieme un vasto assortimento: vogliamo che tu trovi sempre quello che stai cercando. I nostri prodotti sono continuamente aggiornati, quindi ti consigliamo di visitare spesso il nostro sito.

Suggerimenti per l’acquisto di penne personalizzate

Quasi tutte le aziende che utilizzano gadget personalizzati per il proprio marketing si fanno conoscere con una penna personalizzata. È meglio una semplice penna di plastica o un’esclusiva penna di metallo? Dipende da come e in che quantità viene distribuita la penna e da cosa la tua azienda vuole comunicare. Ad esempio, uno studio legale con pochi ma professionalmente importanti clienti preferirà una penna di metallo o forse una penna di plastica più costosa. Invece, un’azienda IT in rapida crescita vorrà trasmettere forza innovativa e modernità in modo che una moderna penna di plastica personalizzata sia la scelta migliore.

Diverse superfici di stampa

Le penne personalizzate hanno spesso, per ovvi motivi, una piccola superficie di stampa. Di solito, la stampa misura solo 7-8 mm di altezza, ma alcuni modelli raggiungono i 20 mm di altezza. Se hai un logo aziendale eccezionalmente alto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti: ti aiuteremo a trovare una penna con una superficie di stampa più ampia.

Perché scegliere le nostre penne personalizzate

Indipendentemente dal modello scelto, ci sono molte buone ragioni per preferire una penna personalizzata. Sarà che le penne finiscono sempre per essere perse o prestate e passano così da un proprietario all’altro o da una scrivania all’altra. Ogni penna personalizzata dà alla tua attività la possibilità di brillare un po’ di più.

Su quale parte della penna è posizionata la stampa?

La stampa può essere posizionata in vari punti. Ma qual è la scelta più gettonata tra chi acquista penne personalizzate? La posizione più popolare è sul corpo della penna, a un quarto di giro dalla clip. Il vantaggio di questa posizione è che la stampa è immediatamente visibile agli utenti della penna, ad eccezione dei mancini. La seconda posizione più apprezzata è sulla stessa clip della penna: qui la stampa sarà visibile a chi scrive e non rischierà mai di essere coperta dalla mano dell’utente. Tuttavia, a volte la superficie di stampa disponibile sulla clip è relativamente piccola. Un’altra scelta altrettanto apprezzata unisce le due posizioni precedenti: ad esempio, puoi stampare il logo sul fermaglio e una scritta sul corpo della penna, visita il catalogo online di Wikabags per conoscere tutti I modelli disponibli: https://www.shopper-personalizzate.it/penne-personalizzate/ .

Penna a inchiostro vs penna roller vs penna a sfera

I nostri clienti ci fanno spesso questa domanda quando stanno per acquistare le nostre penne personalizzate. Ecco qual è la differenza! Le penne a inchiostro sono tutte quelle con inchiostro: possono essere sia una penna a sfera che una penna roller. In particolare, le penne a sfera sono tra le penne a inchiostro più popolari. Sono dotati di una cartuccia con puntale integrato che termina in una piccola sfera rotante, con un diametro compreso tra soli 0,5 mm e 1 mm. Quando la punta viene premuta sulla carta, la sfera inizia a girare e quindi la cartuccia rilascia l’inchiostro. La penna a sfera è stata un’incredibile svolta negli anni ’40, quando l’ungherese László Bíró l’ha inventata. Ecco una piccola curiosità: il brevetto per la penna a sfera fu acquistato da Bic nel 1948, che poi lo distribuì sul grande mercato. Le penne a sfera ora rappresentano il 98% di tutte le penne a inchiostro personalizzate vendute da noi su Wikabags. Cos’è la penna roller, allora? Una penna roller ricorda molto una penna a sfera, ma ha una penna a sfera ancora più piccola e un inchiostro più liscio. Questo tipo di penna è spesso anche dotato di cappuccio.

Inoltre ha il vantaggio di essere leggera e maneggevole: in altre parole, è la penna ideale per chi scrive velocemente! Invece, i suoi unici inconvenienti sono che l'inchiostro si macchia più rapidamente e la cartuccia si esaurisce prima di una normale penna a sfera.

