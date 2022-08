MUSSOMELI – Iniziato questa mattina (martedì 2 agosto 2022) l’ultimo step dei lavori per la bitumatura finale di Piazza vittime delle foibe e via Fuori le Mura.”Dopo 40 anni – dice il pprimo cittadino Catania – diamo ai cittadini del quartiere Madrice e all’intera comunità mussomelese una infrastruttura viaria di fondamentale importanza che finirà per aumentare la fruibilità ed il valore del nostro centro storico.Anche questo impegno elettorale è stato mantenuto”.