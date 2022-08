Mussomeli, riqualificazione artistico culturale Centro Storico. In azione bravissini artisti locali. Una tre giorni fra vie e viuzze del paese

MUSSOMELI – Un fine settimana che è coinciso con la fine del mese di luglio, e Mussomeli, con i suoi bravissimi quanto motivati artisti locali, ha vissuto una tre giorni dove il centro storico è stato al centro dell’attenzione non solo dei suoi organizzatori, Comune e Proloco, ma soprattutto degli artisti locali, protagonisti che con tanta maestria, passione e amore per il proprio paese, hanno mostrato le loro doti artistiche con “li porti tingiuti”, regalando un singolare quanto apprezzato arredo urbano per questo lembo di terra dove è situato il centro storico. E se, da una parte, c’è un gran parlare della stampa internazionale su Mussomeli con i suoi beni monumentali e il suo centro storico, parlandone in lungo e in largo per la sua promozione e valorizzazione, L’iniziativa di “li porti tingiuti” mira proprio a questo, rendere suggestivo il paesaggio con la sua antica civiltà contadina, le sue tradizioni, la sua storia. E così, in questi tre giorni, 29 30 e 31 luglio, si è dato corso alla prima edizione “Art Doors” Progetto di riqualificazione centro storico con un preciso itinerario dove gli artisti locali hanno realizzato le loro opere direttamente sulle vecchie porte degli antichi fabbricati, dove è stata accolta l’esistenza degli antenati che, nella quotidianità, hanno fatto la storia del paese. Infatti se quelle mura, quelle vie e viuzze potessero parlare, da quelle voci verrebbero fuori le ansie, le gioie, il duro lavoro dei campi, come anche gli usi e costumi di un tempo che hanno reso suggestiva la Terra di Manfredi. E’ questo il progetto della prima edizione Città di Mussomeli di riqualificazione artistico-culturale del Centro Storico con l’inizio dalla Via Barcellona con i suoi BRAVI artisti: Messina Alessia Via Barcellona,54; Misuraca Giovanni Via Barcellona,13; Fasino Filomena Via Barcellona s.n.; Pellitteri Totuccio, Via Langela,48 (Palazzo Langela); Ladduca Salvatore, Via S.Ludovico,1; Vitrano Ester. Via Chiaramonte,66; Mangiapane Luigi, Via Provvidenza 13; Valenza Eliana. Vicolo Secondo di Via Coffaro; Piazza Gianni, Piazzale Madrice; Calà Rosy, Piazzetta Firenze n.2; Palumbo Tanino, Piazzetta Firenze n.4; Misuraca Filippo Piazza del Popolo s.n.; Messina Enza Via S.M. di Trapani. Così ha commentato l’iniziativa il sindaco Giuseppe Catania: “Questo è stato un esperimento socio-culturale ben riuscito. Il progetto mi piace e mi appassiona per diversi motivi: 1) È un progetto artistico che ci lascia delle vere e proprie opere d’arte disseminate all’aperto nel centro storico che faranno parte di un itinerario turistico; 2) È un progetto culturale che ha come elemento centrale una sana alleanza tra cittadini (proprietari delle porte e visitatori), artisti locali (che si sono messi in gioco), istituzioni (comune di Mussomeli l’ associazione proloco). Alleanza finalizzata a rendere più attrattivo il nostro centro storico. 3) È un progetto di cittadinanza attiva finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza al bello e alla cura del proprio territorio e della propria comunità. Questa è solo la prima tappa, lavoreremo per arricchirlo implementarlo anche nei prossimi anni”. Da sottolineare che anche il Maestro Melo Minnella ha messo a disposizione le sue splendide foto per allestire a Palazzo Sgadari la mostra dal titolo “Porte aperte sul mondo”