Mussomeli, iniziativa sportiva dell’UILDM. Euforici ed emozionati i dirigenti. Raccolta fondi per mezzo di trasporto

MUSSOMELI – L’Uildm (Unione italiana Lotta alla Distrogia Muscolare) di Mussomeli presente nel territorio con le sue attività. “La giornata di ieri – ha commentato il presidente della sezione di Mussomeli – ci ha lasciati euforici ed emozionati. La consapevolezza di aver portato per la prima volta a Mussomeli un nuovo sport, in forme del tutto peculiari, alimenta in noi la speranza di poter avviare un percorso simile anche sul nostro territorio. Abbiamo conosciuto persone splendide, atleti e atlete con una grande forza d’animo e motivazione. Ringraziamo chi, a vario titolo, ha partecipato sugli spalti e alla raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo idoneo al trasporto di persone con disabilità”. Anche il Presidente Salvatore Di Giglia ha commentato l’iniziativa. “ E’ stata una bella Giornata intensiva di sport nell’ambito del Triangolare ( assieme ai Leoni Sicani di S. Margherita Belice ed i Red cobra di Palermo) organizzato dalla Unione Lotta alla Distrofia muscolare di Mussomeli, con in testa il suo presidente Giuseppe Carapezza che vi ha messo il massimo impegno nell’organizzazione, grazie anche al patrocinio offerto dal suo Comune”. (2 VIDEO)