Mussomeli, iniziativa benefica con partita di Hockey in carrozzina elettronica presso palestra Comunale di Viale Olimpia

MUSSOMELI – Il 3 Agosto 2022 alle 16.30 , iniziativa scopo benefico con Partita di Hockey in carrozzina elettronica (Powerchair Hockey) presso la palestra Comunale “Salvatore Palumbo” di Viale Olimpia per l’evento promozionale di raccolta fondi “Un furgone per l’U.I.L.D.M. di Mussomeli”. Aiutare le persone affette da malattie neuromuscolari a vivere i propri diritti in maniera attiva: è questo l’obiettivo che, come sezione U.I.L.D.M., ci siamo posti a partire dalla nostra costituzione, nel marzo del 2021. La questione dei diritti abbraccia non solo i bisogni primari della persona, ma anche le molte sfaccettature del tempo libero quotidiano che è necessario riempire con attività, relazioni, interessi. Proprio in tal senso, portare qui a Mussomeli uno sport innovativo e poco conosciuto come l’hockey in carrozzina ci permette di sensibilizzare la comunità sul tema e di creare dei canali attraverso i quali le persone affette da malattie neuromuscolari e, in generale, le persone con disabilità del territorio possano sentirsi libere di partecipare ad esperienze simili. Siamo grati alle squadre che hanno accolto il nostro invito e che verranno a trovarci. L’A.S.D. Leoni Sicani di Santa Margherita Belice, l’A.S.D. Aquile di Palermo e l’A.S.D. Red Cobra di Palermo, con i loro 55 atleti, giocheranno una partita dimostrativa di hockey in carrozzina, a Mussomeli, presso la palestra comunale Salvatore Palumbo (vicino al campo sportivo), mercoledì 3 agosto, a partire dalle ore 16:30. L’iniziativa che prende il nome di “Un furgone per la sezione UILDM di Mussomeli” sarà appunto accompagnata da una raccolta fondi destinati all’acquisto di un mezzo idoneo al trasporto di persone in carrozzina. Alle 19:00, l’evento si sposterà in piazza Umberto I, presso Mamma Rita, dove si terrà un aperitivo musicale con il duo milenese di Davide e Mariangela Geraci