Mussomeli, “finanziato con il PNRR progetto relativo alla transizione digitale”

MUSSPOMELI – Il Sindaco Catania: “Sono estremamente soddisfatto per l’ennesimo finanziamento ottenuto dal comune di Mussomeli. Nelle scorse ore abbiamo infatti ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale dell’avvenuto finanziamento al Comune di Mussomeli del progetto presentato lo scorso mese di aprile nell’ambito dell’avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”. L’obiettivo è quello di implementare i servizi digitali al servizio del cittadino in modo da rende maggiormente fruibili, anche da remoto, i servizi comunali”.