Mussomeli, festa campestre Madonna delle Vigne con Messa all’aperto e processione. Contradaioli in fila fra rosari e canti mariani

MUSSOMELI – Festeggiamenti conclusi in contrada Cermano per la Madonna delle Vigne. “Fede ed umiltà nella vita”, è questo l’insegnamento che è emerso nell’omelia del celebrante Padre Liborio Franzù, durante la celebrazione della Messa in occasione dell’annuale tradizionale ricorrenza della Madonna delle Vigne. Da dire che terminata la messa, è snodata la processione con la statua della Madonna delle Vigne attraverso le strade interpoderali, con le sue tante colorate bandierine, lungo la Via Cermano e la via Madonna delle Vigne fino all’arrivo nella Cappella, dove è seguita la benedizione delle campagne e il canto di saluto finale alla Madonna, eseguito dal coro dell’Associazione don Diego Di Vincenzo con i bambini e loro genitori, accompagnato dal prof. Giuseppe Carapezza alla chitarra e diretto dalla maestra Anna Mingoia. Una ciliegina, a sorpresa, dunque, che ha creato emozioni e sentimenti di gioia fra i presenti, mentre nell’aria scoppiettavano fuochi colorati che hanno concluso, nella loro semplicità, i festeggiamenti della Santa Protettrice di Cermano. “A nome mio e degli organizzatori, ha chiosato il presidente dell’Associazione Madonna delle Vigne Giuseppe Carapezza, sono doverosi alcuni ringraziamenti: alla Confraternita della Madonna delle Vanelle, con l’attuale Superiore Angelo Guasto che, unitamente ai confrati non hanno fatto mancare la collaborazione partecipando alla Messa e alla processione, confermando così il legame fra la festa della Madonna delle Vanelle e delle Vigne. Un ringraziamento a quanti, a vario titolo, hanno dato la loro disponibilità che hanno facilitato lo svolgimento della festa. Non può mancare Il ringraziamento al parroco Padre Franzù che, con tanto impegno, ha curato le varie celebrazioni. Infine, i contradaioli di Cermano e i tanti devoti che hanno partecipato numerosi anche alla processione”. Da sottolineare che la rivelazione della festa di quest’anno è stata la presenza gioiosa dei bambini.