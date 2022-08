Mussomeli, Appuntamenti estivi partecipati. La Proloco ringrazia e puntualizza

MUSSOMELI – Serate partecipate in questa edizione 2022 negli appuntamenti estivi programmati anche al parco urbano con tanta partecipazione di pubblico. Lo ammettono gli stessi soci della Proloco che nella loro pagina facebook così scrivono: “Altra bellissima serata con l’intrattenimento di Mago Plip e l’illusionista Carapezza. Due grandi artisti. A loro vanno i nostri complimenti. Ai nostri concittadini, invece, cosa dobbiamo dire? – continuano a scrivere dalla Prolocoù. “Potremmo dire che sarebbe bello non sporcare, potremmo dire di educare i figli a buttare i propri rifiuti negli appositi cassonetti predisposti sia presso l’ingresso sia vicino la gradinata del teatro Genco, potremmo anche dire alla signora che porta da casa il volantino del supermercato per sedersi senza sporcarsi che poi il volantino stesso potrebbe buttarlo o riportarlo a casa e smaltirlo, vorremmo dire al ragazzo che ha bevuto birra o mangiato pizza che non è corretto abbandonare gli scarti fra le scale di un teatro. Vorremmo anche dire che tutto quello che viene abbandonato selvaggiamente qualcun altro dovrà pur raccoglierlo per loro conto. Ma ciò che noi vorremmo dire chiaramente è che tutti lo sanno, tutti lo sappiamo, ma in molti fanno finta di non saperlo. Naturalmente non si può generalizzare: fortunatamente esiste gente con uno spiccato senso civico. Il messaggio della Pro Loco così conclude: “Chiediamo a tutti di aiutarci a mantenere pulito l’ambiente in cui viviamo e gli ambienti dove transitiamo. Mussomeli è casa nostra e a nessuno piace avere una casa sporca! Grazie a chi potrà dare una mano”. In sintesi: Più senso civico nella quotidianità.