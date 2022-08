Interrotta distribuzione idrica a Delia e Sommatino. Domani la ripresa: ecco le zone

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver dovuto interrompere la fornitura ai comuni di Delia e Sommatino a causa dell’improvvisa rottura di una tubazione in contrada Masche, in territorio di Canicattì, avvenuta durante lavorazioni agricole di privati. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto rimodulare la distribuzione agli utenti dei due comuni secondo il seguente piano:

Comune di Delia: domani, venerdì 26 agosto zona Bassa-Media; sabato 27 agosto zona Media-Alta .

Comune di Sommatino: domani venerdì 26 agosto zona Bassa, Quattro Aratate e Primo maggio; sabato 27 agosto zona Media-Alta.

Alla ripresa si seguirà l’ordinaria programmazione.