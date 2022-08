Covid in Provincia di Caltanissetta. Più guarigioni che contagi. Ci sono due vittime di Mazzarino e Gela

CALTANISSETTA. Sono complessivamente 86 i nuovi casi di Covid che si sono registrati in Provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Il tutto a fronte di 126 guarigioni. Sono questi i dati contenuti nel report giornaliero sulla situazione di contagio in Provincia di Caltanissetta che viene fornito dall’Asp. In tale contesto, anche due vittime: una Mazzarino l’altra di Gela.

In particolare la distribuzione dei nuovi casi vede la presenza di 30 casi a Gela, 15 a Caltanissetta, 8 a Niscemi, 7 a Mussomeli, 7 a San Cataldo, 4 a Sutera, 3 a Butera, 3 a Campofranco, 3 a Riesi, 2 a Mazzarino, 2 a Sommatino, 2 a Villalba.

I ricoverati in degenza ordinaria sono 5, di cui 2 di Niscemi, uno di Riesi, uno di San Cataldo, uno di Caltanissetta.

Le 126 le guarigioni dal Covid-19 sono: 50 di Gela, 26 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 6 di Mazzarino, 5 di Sommatino, 3 di Butera, 3 di Mussomeli, 3 di Riesi, 3 di San Cataldo, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Campofranco, 1 di Milena, 1 di Montedoro, 1 di Villalba e 1 di Serradifalco. Al momento in provincia di Caltanissetta sono 2.786 le persone positive.