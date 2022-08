Caltanissetta, Piscina comunale. D’Oro: “Dall’opposizione solo notizie fuorvianti a scopo elettorale”

Il consigliere comunale del M5S Michele D’Oro interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla piscina comunale e alle procedure legate alla sua rimessa in funzione per tornare a essere fruibile al pubblico.

“Come riportato dalla stampa – ha spiegato -, è in fase di presentazione da parte della Rti affidataria il progetto tecnico per adeguare l’impianto alle nuove disposizioni della Federazione Italiana Nuoto. A causa delle recenti prescrizioni anti Covid, infatti, è necessario prevedere spazi più ampi per rispettare la distanza interpersonale, soprattutto per spogliatoi e docce; ciò comporta anche un iter amministrativo che, una volta acquisiti i pareri degli organi competenti (e la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale) porterà al rilascio delle necessarie autorizzazioni, in variante allo strumento urbanistico”.

Il consigliere, inoltre, rimanda al mittente le “accuse di lungaggini, incompetenza o inadempienza rivolte in questi giorni all’amministrazione” sottolineando come questi attacchi “denotano una non conoscenza della situazione, che invece era ben nota ai consiglieri che hanno partecipato ai lavori delle commissioni consiliari di competenza. Nel corso di una audizione, infatti, i dirigenti dott.ri Giuseppe Intilla e Giuseppe Tomasella hanno informato i consiglieri presenti dello stato della procedura. Nel frattempo si sta già provvedendo alla revisione degli impianti termo-idraulici deputati al riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.

Alla riapertura, la città potrà quindi contare su un impianto completamente rivisitato, moderno e funzionale, che possa attrarre utenti anche dai Comuni limitrofi e ospitare le gare ufficiali di nuoto regionali in conformità alle disposizioni della Federazione Italiana Nuoto – conclude D’Oro con un invito rivolto a quell’opposizione che confonde i cittadini con – notizie fuorvianti a scopo elettorale invece che informazioni concrete e attinenti alla realtà”.