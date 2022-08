Calabria, matrimonio… “piccante” indigesto: al posto dello sposo arriva l’amante

Scene di ordinaria follia, o almeno presunte tali, avvenute poco prima di un matrimonio, finito nel peggiore dei modi. In chiesa, al posto dello sposo, è arrivata l’amante dell’uomo, che ha comunicato alla donna in abito bianco la scelta dell’uomo che avrebbe dovuto sposare. Un colpo di scena che ha scatenato il caos, come documentato in un video condiviso su TikTok che in poche ore ha superato le 100mila visualizzazioni.

Le immagini divenute virali sono accompagnate da una didascalia che recita: “Lo sposo non si presenta, ma si presenta l’amante, Matrimonio finito male in Calabria”. Proprio la provenienza geografica indicata da chi ha condiviso il video dovrebbe contenere un’inesattezza: il filmato mostra diverse brevi clip con la sposa in lacrime o discussioni concitate tra gli invitati, con in sottofondo un audio, che potrebbe essere stato aggiunto.

Il video appare montato e tagliato ad arte e il fatto che la vicenda possa essere ambientata in Italia sembra molto difficile: più probabile che la vicenda sia avvenuta in Sudamerica, anche se risulta complicato individuare un luogo soltanto da pochi frame o dai volti dei presenti. Inoltre, è possibile che la cerimonia terminata in malo modo non sia proprio recentissima: scandagliando in social è possibile rinvenire alcuni frammenti di video del medesimo matrimonio risalenti all’inizio di luglio, con la sposa disperata sulla limousine e altre donne che urlano, probabilmente contro l’amante.

https://www.tiktok.com/@scugnizza63/video/7134686993262415110?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=lo%20sposo%20non%20si%20presenta%20al%20matrimonio&t=1661354560971

Una vicenda dai contorni dubbi, che sta facendo comunque discutere gli utenti social, che comunque sembrano tutti abbastanza d’accordo: un uomo del genere, meglio perderlo che trovarlo.