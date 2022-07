Sommatino. Stasera alle 20 appuntamento di danza con la Full Dance Academy

SOMMATINO. Oggi 29 luglio alle ore 20.00, in Piazza Centrale, è previsto lo spettacolo di Danza della Full Dance Academy con diverse esibizioni synchro Freestyle – Danza Classica – Duo Latin – Assolo -Zumba Fitness- Danze Latine – Danze Jezz- Liscio Unificato- Danze Standard – Hip Hop – Karate – Synchro Latin.

Una grande serata per gli amanti della danza e non solo. L’amministrazione comunale ha anche annunciato che, vista la grande richiesta, ad Agosto sarà organizzata una seconda edizione dello stesso spalmata su più giorni del Torneo Fifa Challenge Sommatino in Corso Umberto I.