Sommatino. Nuovo atto vandalico al Parco Urbano

SOMMATINO. Un nuovo atto vandalico nel Parco urbano Falcone – Borsellino. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Letizia: “Abbiamo riscontrato un nuovo atto vandalico all’interno del Parco Falcone Borsellino. Ancora un gioco per bambini coinvolto, a pochi giorni dall’altro caso accaduto”.

In particolare, ignoti hanno danneggiato la scaletta in legno di uno dei giochi nel parco urbano rendendolo inutilizzabile. Un gesto esecrabile anche perchè danneggia i tanti bambini che giornalmente, specie in questo periodo, ne usufruiscono per giocarci.

Il sindaco, nel dirsi rammaricato per quanto accaduto, ha lanciato un invito: “Invitiamo ancora una volta tutti i cittadini ad avere più cura del bene comune e, ancor di più, dei giochi dei nostri bambini”. Infine ha annunciato che prenderà provvedimenti quanto prima, individuando chi commette tali atti.