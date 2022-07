San Cataldo. Sacchetto di rifiuti nel Parco Achille Carusi. L’associazione Straula: “Vietato per legge l’abbandono di immondizia”

SAN CATALDO. Il ritrovamento di un sacchetto di immondizia abbandonato all’interno del Parco Achille-Carusi è stata l’occasione da parte dell’Associazione di promozione sociale Straula per una riflessione a 360 gradi sul problema legato all’abbandono dei rifiuti ove capita. Un fenomeno che, purtroppo, in Città continua ad essere parecchio diffuso.

“Qualche gentiluomo o gentildonna – ha sottolineato Straula – ha pensato bene di caricarlo in auto o portarselo a passeggio per poi abbandonarlo a terra all’interno di un’area che sta per essere trasformata in parco urbano.

PARCO URBANO significa PARCO DELLA CITTÀ. PARCO DELLA CITTÀ significa PARCO NOSTRO. MIO, TUO, VOSTRO, LORO Scegliete i pronomi che più vi piacciono, non importa. Sarà DI TUTTI. L’associazione Straula ci tiene molto a ricordare che l’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale) stabilisce il DIVIETO DI ABBANDONO dei rifiuti sul suolo e nel suolo (quindi no, gentiluomo o gentildonna, se scavi una buca e ci metti dentro le tue porcherie, stai andando comunque contro la legge).

Purtroppo al momento per i trasgressori è prescritta solo una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. La sanzione è cosa da poco, non fa abbastanza paura. Tuttavia a questi gentiluomini e a queste gentildonne noi rivolgiamo il nostro tutt’altro che gentile pensiero: Fate schifo. Non i vostri rifiuti, poveri oggetti inanimati, ma voi, Dis-umani, ignoranti e delinquenti. Pazienza, noi continuiamo dritti verso il nostro sogno”.