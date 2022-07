San Cataldo. L’Associazione Straula: “I lavori al Parco Urbano sono quasi terminati”

SAN CATALDO. L’associazione Straula ha comunicato che i lavori del Parco urbano Achille Carusi sono quasi terminati. I giovani dell’Associazione sancataldese, con ammirevole dedizione e sensibilità, e con puro spirito di volontariato al servizio del territorio e della comunità, hanno messo in posa le staccionate, la tabella, le panchine e i tavoli picnic all’interno dell’area del parco urbano Achille Carusi. Mancano ancora da collocare i cestini per la raccolta dei rifiuti e la realizzazione dei percorsi battuti.

Nel contempo, i giovani dell’Associazione Straula hanno anche comunicato che, a presto, renderanno nota la data per lo svolgimento di una giornata ambientale per l’irrigazione degli alberi e anche la data della sua inaugurazione. Dunque, il Parco Urbano Achille Carusi prende decisamente forma e, quello che era un sogno, ormai s’è trasformato in realtà.

In questo senso, in una nota, l’Associazione Straula ha fatto rilevare: <Spesso i “grandi” hanno la tendenza di stroncare la fantasia e le visioni rivoluzionarie dei giovani utilizzando il termine utopia quale ideale etico, politico e sociale destinato a non realizzarsi sul piano istituzionale, ma avente ugualmente funzione stimolatrice nei riguardi dell’azione di un gruppo. Allora ti senti dire “sarebbe bello vivere in quel mondo”, oppure, “sarebbe bello si realizzasse”…. “ma è utopia”.

A noi della Straula nel 2014 dissero la stessa cosa: Il Parco urbano Achille Carusi è utopia! Quell’affermazione fu l’esaltazione della nostra idea! Hanno definito utopia ciò in cui noi crediamo, allora significa che stiamo facendo una cosa bella! Allora significa che siamo sulla strada giusta! Allora significa che i grandi apprezzano la nostra idea ma non spenderanno un solo attimo del loro tempo per realizzarla, perché non hanno tempo per sognare, ma noi, noi che siamo rimasti piccoli e sognatori, sappiamo che l’utopia oltre ad essere perseguita come ideale a cui ispirarsi, può anche raggiungere piena applicazione, basta volerlo realmente.

A San Cataldo c’è voluto un gruppo di giovani che non hanno mai smesso di crederci, amici che hanno abbracciato la stessa idea, dei privati e le istituzioni pubbliche che sono accorse in aiuto, ed oggi l’intera comunità può godere degli effetti positivi di un progetto che prende il nome di “Il Seme di Chico” e che l’Associazione di Promozione Sociale Straula si onora d’esserne stata artefice>.