San Cataldo. La candidata PD alle primarie per le elezioni regionali Caterina Chinnici: “Il mio impegno è di dare impulso al cambiamento”

SAN CATALDO. “Il cambiamento è possibile se si lavora insieme con impegno, determinazione e responsabilità. Questo è ciò che ispira il mio comportamento in ogni impegno che assumo. A maggiore ragione lo è per queste primarie e ancor di più per guidare una Regione, la Sicilia, la mia terra, bellissima, che amo profondamente. Ma che ha necessità di una “svolta”. Il mio impegno è quello di dare un impulso al cambiamento, partendo dalla consapevolezza della difficoltà per i tanti settori, dai rifiuti, alle infrastrutture, alla sanità, su cui intervenire”.

Così la candidata alle presidenziali 2022, l’eurodeputata Caterina Chinnici, nel corso di una affollata iniziativa dal tema “Diritti al futuro”, ieri sera in piazza Falcone e Borsellino a San Cataldo, organizzata dal circolo locale del PD.

Tra i numerosi banchetti per la registrazione al sito www.presidenziali22.it – obbligatorie per potere votare il 23 luglio – anche il vice segretario regionale del PD, Renzo Bufalino e Marco Andaloro, componente della direzione regionale e candidato alle prossime Regionali.