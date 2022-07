Mussomeli, successone alla prima serata dell’estate mussomelese 2022

MUSSOMELI – Partecipatissima serata iniziale dell’estate mussomelese 2022 quella di domenica sera.La voglia di rinascita c’è. Eccome! La presenza nella Piazza Umberto lo ha confermato, come anche la partecipazione ai precedenti appuntamenti della serata che hanno visto impegnati dirigenti e volontari della Pro Loco intenti a coordinare il loro svolgimento. Un inizio più che incoraggiante, dopo due anni di assoluto fermo, dove il periodo estivo, e non solo quello, ha rappresentato un tempo assolutamente da dimenticare. Aria di festa in giro, dunque, e la Via Palermo è tornata ad assumere quelle caratteristiche che l’hanno reso nota come strada della “passiata ‘a Via Palermo”, intendendo tale circostanza come momento di incontro fra amici, luogo di appuntamenti, insomma, un posto centrale dove l’aggregazione è stata sempre a portata di mano. Appuntamenti serali con degustazione torrone, animazione balli, e poi l’esibizione con Dance ’90 – Neja e a seguire Dj Set a cura di Leo Curiale e Marco Pintavalle, tutto con il gradimento e coinvolgimento del numeroso pubblico presente.

Tutti bravi i protagonisti che hanno riscosso applausi e solo applausi. Chiaramente compiaciuti e soddisfatti gli organizzatori, come l’assessore allo spettacolo Seby Lo Conte e la Pro Loco che si sono spesi attivamente al riguardo.