Mussomeli, a Cermano ritorna la festa della Madonna delle Vigne con messa e processione per le strade interpoderali

MUSSOMELI – Ritorna, quest’anno, nella prima domenica di agosto, la festa e la processione del simulacro della Madonna delle Vigne attraverso le vie interpoderali di contrada Cermano – tratto di Via Cammarata ed ,appunto, il tratto dellala via Madonna delle Vigne. Un’attesa, salutata con soddisfazione da parte del convicinato. La notizia è stata data dal Presidente dell’Associazione “Madonna delle Vigne” Giuseppe Carapezza che in una sua nota sul social ha anche sottolineato che i contradaioli interessati all’argomento potranno contattare ed interagire direttamente con i promotori ed organizzatori della festa. Intanto, d’intesa col parroco don Liborio Franzù, è stato varato il programma che prevete il 31 luglio, alle ore 20,30, recita del S. Rosario e vespro dellaXVIII Tempo Ordinario; domenica 7 agosto, tradizionale ricorrenza della festa, alle ore 8,30 apertura della cappella ed esposizione del simulacro della Madonna delle Vigne alla venerazione dei fedeli; alle ore 9,30 giro dei tamburinari di Cammarata con partenza dalla chiesa della Madonna delle Vanelle fino a raggiungere la cappella della Madonna delle Vigne di contrada Cermano; alle ore 17,30, giro dei tamburinari per la zona di campagna per annunciare l’inizio delle celebrazioni; alle 0re 19,30, Santa messa vespertina e a seguire la solenne processione col simulacro della Madonna delle Vigne per le strade interpoderali con la partecipazione della Confraternita della Madonna delle Vanelle; alle 21,30 benedizione delle campagne, rientro in cappella del simulacro e saluto finale alla Madonna.