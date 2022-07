Marianopoli, interrogazione consiglieri di opposizione su richiesta del Sig. Russello Salvatore di abbattimento barriera architettonica

MARIANOPOLI – I consiglieri comunali di opposizione interrogano l’amministrazione comunale con la nota appresso indicata: “

Con istanza del 30.05.2022, introitata in pari data al prot. n. 3793 di codesto Comune il sig. Russello Salvatore, nato a Caltanissetta il 26/09/1969 e residente a Marianopoli, in via Venezia n.93, essendo affetto da gravi patologie che non gli permettono di poter regolarmente deambulare, ha fatto richiesta affinché il Comune, per competenza, provvedesse all’abbattimento della barriera architettonica consistente nella tipologia del marciapiede esistente in corrispondenza dell’ingresso della propria residenza.

Quanto sopra in considerazione che la gravità della suddetta patologia costringe lo stesso a muoversi con l’ausilio di particolari presidi sanitari quali a la sedia a rotelle, ecc. e che l’attuale tipologia di marciapiede, composta da gradini, non permette il regolare transito della sedia a rotelle di cui il Sig. Russello fa uso per poter uscire di casa per qualsiasi ragione.

Avuto conoscenza dallo stesso sig. Russello Salvatore che:

– già precedentemente alla suddetta istanza del 30.05.2022 lo stesso aveva più volte richiesto quanto sopra per le vie brevi;

– a dette richieste era stato risposto, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, che all’abbattimento della barriera architettonica di cui all’oggetto, sebbene trattasi di marciapiede pubblico, doveva provvedere a propria cura e spese lo stesso Sig. Russello ed ancora che l’esecuzione delle suddette opere dovevano essere preceduti da richiesta corredata di progetto e del rilascio della relativa autorizzazione;

– successivamente alla suddetta richiesta, codesto comune si è attivato disponendo l’accertamento del caso prospettato dal Russello attraverso una visita domiciliare dell’Assistente Sociale Comunale del quale se ne sconosce l’esito;

– la suddetta Assistente Sociale, in sede di accertamento o subito dopo, ha fatto pervenire al sig. Russello il modello tipo (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale del 23.06.1989) per la domanda di contributo indirizzata al Sindaco per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati ai sensi dell’art.9 della legge n. 13 del 09.01.10989;

– con nota prot. 4280 del 22.06.2022 di codesto Comune a firma del Responsabile dei Servizi Sociali Dott. Giovanni Volante e del responsabile del Settore Tecnico Arch. Francesco Montagna, è stato comunicato al Sig. Russello che: – “in assenza di specifica previsione di bilancio, il Comune non è nelle condizioni di farsi carico direttamente della realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche richieste; – La legge 09.01.1989, n. 13, agli art. 9 e 10 prevede la possibilità di concedere appositi contributi per lo scopo; e l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro in ultimo con la nota circolare del 10.02.2022, prot. 4991, ha fornito le direttive a tutti i Comuni siciliani, per la determinazione del fabbisogno complessivo regionale alla data del 1° Marzo 2022 e della relativa graduatoria”. Ed ha rappresentato, pertanto, anche che alla luce della citata circolare Prot. 4991/2022, necessita che il richiedente del contributo (il Sig. Russello) provveda a quantificare la spesa necessaria per la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche a cui dovrà fare fronte lo stesso; avanzando al Comune l’istanza di concessione del contributo, sul modello predisposto dalla regione ed allegato alla suddetta nota 4280, completo di preventivo dei lavori da eseguire. Inoltre è stato comunicato che alla suddetta domanda dovrà essere allegato: Certificato medico in carta libera, attestante l’handicap; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (su modello che si allega); certificato dell’ASL (!!!!!) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

– la suddetta domanda di contributo è stata compilata dall’Assessore del Comune di Marianopoli Sig. Vullo Giuseppe nella qualità di responsabile Sindacale e del patronato della UIL locale;

– il Comune, per come riportato nella suddetta circolare n. 4991 del 10.02.2022 del Dipartimento Regionale della famiglia, è onerato del procedimento de quo, compreso le verifiche ed accertamenti nonché dell’ammissione al beneficio del contributo, delle comunicazioni propedeutici all’ammissione al contributo delle istanze pervenute ed assunte al protocollo comunale ed il successivo pagamento del contributo stesso in favore degli aventi diritto;

– il Sig. Russello Salvatore non ha inoltrato la suddetta domanda al Comune ritenendo che la stessa invocava, per la concessione di contributo, una norma non aderente al suo caso in quanto la competenza e l’onere della spesa, trattandosi di modificare un marciapiede pubblico, è a carico del Comune;

Pertanto ad oggi, non provvedendo per dovere istituzionale il Comune ad eliminare la suddetta barriera architettonica, il Sig. Russello Salvatore, portatore di una grave patologia che le impedisce di deambulare liberamente, è costretto a restare chiuso in casa e a subire, con grande menomazione della qualità della vita di cui ogni persona ha diritto, tutti i disagi che ciò comporta.

Considerato, a parere degli scriventi, che:

– le risposte in merito date al Sig. Russello Salvatore per le vie brevi e per iscritto non integrano, formalmente e nel merito, una condotta idonea al perseguimento del principio del buon andamento dell’attività e dell’imparzialità della pubblica amministrazione poiché non trovano riscontro in alcun fondamento giuridico a partire dal fatto della “assenza di specifica previsione di bilancio”;

– l’Assistente Sociale avrà sicuramente accertato lo stato di necessità del Sig. Russello di avere accolta favorevolmente la richiesta formulata con l’istanza prot. 3793 del 30.05.2022 per l’abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono allo stesso, per le sue patologie, di poter uscire di casa;

– il fatto di voler far gravare, a mezzo dello sviamento per come sopra narrato, il peso del procedimento e delle spese, sull’avente diritto (un invalido al 100%) di un servizio pubblico, non è legittimo, corretto e regolare in quanto per la modifica di un marciapiede pubblico la competenza e l’onere della spesa è a carico del Comune poiché trattasi, nel caso in specie, di una tipologia di intervento che non riguarda la legge n. 13/1989 che concerne solo quelli per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

– la suddetta domanda di contributo, essendo il Comune (di cui è Assessore e Consigliere Comunale il sopra citato Sig. Giuseppe Vullo), per competenza, deputato all’esecuzione del procedimento, compreso le comunicazioni propedeutici all’ammissione al contributo delle istanze pervenute ed assunte al protocollo comunale, alle verifiche ed accertamenti nonché all’ammissione al beneficio del contributo ed il successivo pagamento dello stesso in favore degli aventi diritto, non poteva essere compilata e curata, come responsabile Sindacale e di patronato della locale, dall’Assessore Comunale Giuseppe Vullo per palese potenziale conflitto di interesse;

– a tutt’oggi il problema che interessa il Sig. Russello Salvatore persiste e che lo stesso, in quanto portatore di una grave patologia che le impedisce di deambulare liberamente, è costretto a restare chiuso in casa subendo così i disagi che ciò comporta, con grande menomazione della qualità della vita di cui ogni persona ha diritto;

– per dovere istituzionale, nel caso in questione, spetta al Comune di eliminare a propria cura e spese la suddetta barriera architettonica.

Per quanto sopra rappresentato e considerato, i sottoscritti Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, nella qualità di Consiglieri Comunali, ai fini dell’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo per effetto del munus pubblico connesso alla suddetta carica rivestita nonché ai fini di fare chiarezza e della trasparenza dell’attività amministrativa, con la presente interrogano la SS.VV. ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del regolamento del consiglio comunale, per sapere:

1) in relazione a quale dettato normativo, amministrativo e sociale, stante a quanto sopra rappresentato, si è inteso di fatto negare al Sig. Russello Salvatore quanto dallo stesso richiesto con l’istanza prot. n.3793 del 30.05.2022 ed in particolare l’abbattimento della barriera architettonica del pubblico marciapiede prima descritto che gli impedisce di poter uscire di casa con la sedia a rotelle;

2) Se codesto Comune ed in particolare gli Organi in indirizzo, contrariamente a quanto già espresso con la nota prot. prot. 4280 del 22.06.2022 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali Dott. Giovanni Volante e del responsabile del Settore Tecnico Arch. Francesco Montagna, intende provvedere a propria a cura e spese al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche così come richiesto dal Sig. Russello Salvatore con l’istanza prot. 3793 del 30.05.2022.

Si rappresenta che alle suddette interrogazioni venga data risposta scritta ai sensi del comma 4 dell’art.24 del suddetto regolamento.

Inoltre anche in correlazione alle suddette interrogazioni si chiede, ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. N.267 del 2000 e s.m.i. e dell’art. 29 e 30 29 del Regolamento del Consiglio Comunale di avere rilasciata copia dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

a) Copia di eventuali relazioni di servizio e/o pareri espressi sulla richiesta in oggetto dal Responsabile dei Servizi Sociali o da funzionari delegati;

b) Copia di eventuali relazioni di servizio e/o pareri espressi sulla richiesta in oggetto dal Responsabile del Settore Tecnico o da funzionari delegati;

c) Copia di eventuali relazioni di servizio e/o pareri espressi sulla richiesta in oggetto dall’Assistente Sociale.

Infine si chiede a codesto Comune ed in particolare gli Organi in indirizzo, ognuno per la propria competenza e per dovere istituzionale, di volere con urgenza e senza ulteriori indugi provvedere, a cura e spese del Comune, al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla richiesta fatta dal Sig. Russello Salvatore con l’istanza prot. 3793 del 30.05.2022. Marianopoli, 16/07/202 I Consiglieri Comunali Ing. Calogero Casucci Dott.ssa Grazia Noto Geom. Calogero Vaccaro

