Lotta al dissesto idrogeologico. Musumeci: “Sicilia prima in Italia per somme erogate”

“Rivendico con orgoglio il fatto che la Sicilia sia la prima regione in Italia per somme erogate nella lotta al dissesto idrogeologico: in totale oltre 567 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Numeri che dimostrano l’importante lavoro di programmazione fatto dalla Struttura commissariale per il contrasto al dissesto”. Così il presidente della Regione Nello Musumeci.

Il governatore della Sicilia ha poi rilevato: “Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello alla serie di interventi realizzati. A Raffadali, nell’Agrigentino, abbiamo stanziato un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza dell’area compresa tra le vie don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo. Stessa cosa a Limina, nel Messinese, dove la somma messa a disposizione per i lavori a monte del centro abitato supera i settecentomila euro”.

Musumeci ha concluso: “È questa la nostra risposta, con i fatti e con le risorse necessarie, ai colpevoli ritardi di chi ci ha preceduto”.