Gela protagonista a Tg Cultura: il servizio sulla “Nave del Mito”

E’ online l’edizione settimanale del Tg Cultura.

– A GELA LA MOSTRA ‘ULISSE IN SICILIA. I LUOGHI DEL MITO’ ‘Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito’ è il titolo della mostra organizzata dalla Regione Siciliana all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio a Gela. Un percorso espositivo, allestito dalla soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta e visitabile dal 22 luglio al 10 ottobre, che racconta il passaggio dell’eroe greco in Sicilia. Opera centrale è la ‘Nave di Gela’, databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo, rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia, dopo la mostra di Forlì del 2020.

– RIPORTATO IN ITALIA ‘CARITAS ROMANA’ DI ARTEMISIA GENTILESCHI Il dipinto ‘Caritas romana’ di Artemisia Gentileschi è stato riportato in Italia. I proprietari, che volevano venderlo all’estero per massimizzare il profitto, erano riusciti a fargli passare il confine italiano grazie a un’agenzia di intermediazione toscana, dissimulando l’attribuzione alla pittrice italiana di scuola caravaggesca e dichiarando un prezzo inferiore agli oltre due milioni di euro di valore. Così, il dipinto era riuscito a raggiungere Vienna dove è stato trovato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Bari che lo ha riportato in Italia dopo una attività di indagine durata due anni.

– A L’AQUILA TORNA IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA Un palco che accoglie tanti autori del jazz, un mezzo per aiutare la ricostruzione. Torna con una nuova edizione ‘Il jazz italiano per le terre del sisma’, la manifestazione nata nel 2015 con l’intento di supportare le terre colpite dal terribile terremoto del 2009. Parte da quell’evento la kermesse che, quest’anno, va in scena il 3 e il 4 settembre, come sempre a L’Aquila. Dal 27 al 3 settembre, invece, il cammino solidale tra i luoghi del sisma e una serie di concerti tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

– AL PARCO DI ERCOLANO PERCORSI NOTTURNI DI VISITE GUIDATE Al Parco Archeologico di Ercolano tornano ‘I Venerdì di Ercolano’, percorsi notturni di visite guidate. L’edizione 2022 sarà dedicata al legno come materiale da costruzione, di arredo e agli altri oggetti lignei dell’antica città. Si tratta di uno degli aspetti che rende Ercolano unica in tutto il mondo, esempio di uno spaccato di vita quotidiana dell’epoca romana assolutamente sbalorditivi ed eccezionali. Le esperienze serali offrono percorsi accompagnati al sito, arricchiti di proiezioni di luci, con immagini di reperti in legno, impreziositi da suggestivi ‘Tableaux Vivants’, che valorizzeranno questo percorso tra gli incanti della città antica. Il Tg Cultura completo al link: https://www.dire.it/21-07-2022/764592-tg-cultura-edizione-del-21-l uglio-2022/