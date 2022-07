Eccellenza. Fissato per l’1 agosto alle 10 il raduno della Nissa al “Tomaselli”. Ritiro pre campionato a Petralia Soprana

Lunedì, finalmente, si comincia a sudare per la gloriosa maglia biancoscudata! Il raduno è fissato per l’1 agosto, alle ore 10, presso lo stadio “Marco Tomaselli”. È tutto pronto, infatti, per la prima parte del ritiro pre campionato della NISSA F.C. che si svolgerà dall’1 al 13 agosto a Petralia Soprana, in provincia di Palermo.

Il campo di allenamento della squadra allenata da mister Alessandro Settineri sarà il “Trinità”. Una struttura sportiva altamente qualificata. Nel corso della preparazione, la formazione biancoscudata, giocherà tre gare amichevoli con avversari ancora da stabilire. La prima si svolgerà il 7 agosto di mattina, le altre due il 10 e il 13 agosto di pomeriggio