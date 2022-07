Droga nascosta nella teca votiva della Madonna. Tre arresti dei Carabinieri

Le cronache narrano tante modalità con le quali gli spacciatori sono soliti occultare gli stupefacenti. Tuttavia, quella utilizzata da tre giovani per la loro illecita attività di spaccio è stata perlomeno singolare in quanto occultavano lo stupefacente in una cavità all’interno di un’edicola votiva dedicata alla Madonna, nel centro cittadino di Zungri (Vibo Valentia).

Da questo insolito luogo, la sostanza veniva prelevata in piccole dosi per soddisfare le richieste degli assuntori, che commissionavano i loro acquisti attraverso i social. I presunti responsabili sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Zungri e della Compagnia di Tropea.