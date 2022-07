Covid 19, lo studio. Messo a punto da ricercatori giapponesi cerotto per sostituire gli attuali tamponi. Risultato in 3 minuti

E’ stato messo a punto dai ricercatori dell’Università di Tokyo, consente di verificare la presenza di un’infezione da Sars-Cov-2 in modo sicuro, affidabile e non invasivo, fornendo un risultato nell’arco di tre minuti. Secondo gli esperti “ha un grande potenziale per lo screening rapido di Covid-19 e, in linea teorica, potrebbe essere riadattato per rilevare la presenza di altre infezioni”

Si tratta di uno speciale cerotto che si applica sulla pelle e che può fornire un risultato in circa tre minuti. Potrebbe essere il nuovo dispositivo medico che, al posto degli attuali tamponi, consente di verificare la presenza di un’infezione da Sars-Cov-2 in modo sicuro, affidabile e non invasivo. Esposta nel dettaglio in un articolo pubblicato sulla rivista “Scientific Reports”, questa particolare prospettiva è emersa grazie ad uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo.

Gli scienziati hanno sviluppato un cerotto compatto capace di rilevare gli anticorpi nell’arco di 3 minuti. Il dispositivo, hanno concluso gli autori dello studio, “ha un grande potenziale per lo screening rapido di Covid-19 e, in linea teorica, potrebbe essere riadattato per rilevare la presenza di altre infezioni”. Allo stesso tempo, hanno specificato ancora, “sarebbe un’opzione attendibile, efficace e a basso costo, adatta anche alle zone a basso reddito, un obiettivo chiave per la gestione globale delle epidemie”.