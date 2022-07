Conclusa la stagione sportiva della scuola Asd Samurai Djo di Caltanissetta del maestro Alfonso Torregrossa

Si è appena conclusa la stagione sportiva della scuola asd Samurai Dojo di Caltanissetta Presieduta dal Maestro Alfonso Torregrossa , scuola specializzata in Jujitsu e Autodifesa Israeliana . E’ stata una lunga settimana impegnativa che ha visto tutti i soci cimentarsi a dover superare tutte le prove necessarie per il superamento dei test per il passaggio di cintura in Jujutsu .

Ore all’insegna della dura disciplina del vero Jujutsu Giapponese degli antichi Samurai e dell’emozione hanno caratterizzato i momenti in cui i soci sono stati chiamati a dimostrare le proprie capacità rispondendo prontamente alle richieste sportive e disciplinari del loro maestro .

Si ricorda che la scuola asd Samurai DOJO è riconosciuta in Esclusiva in Giappone dalla Dai Nippon Butokukai Honbu di Kyoto , associazione governativa per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale. La quale riconosce l’attività tecnica, culturale e sociale svolta dalla scuola e ne afferma la grande validità . Pertando tutti devono superare brillantemente i test per poter ricevere il loro diploma esclusivo giapponese di eccellenza.

I piccoli sportivi Nisseni hanno condotto sapientemente la loro verifica riuscendo così a conseguire il grado superiore in cintura , bianca gialla , gialla , arancione , arancione verde, blu il tutto nella massima educazione e rispetto per il proprio avversario .

Emozionante la conclusione degli esami dei più grandi : Marcello Certisi Cintura Nera in Jujutsu e 2° dan in Krav Magà , Andrea Zaffora cintura nera in Jujitsu e 3° dan in Krav magà , Simone Torregrossa , Matteo Fasone , Daniele Ricotta , Francesco Nicosia , con il passaggio in cintura Nera in Jujutsu – Aikijujutsu Csen che seguono il Maestro Torregrossa da ben 12 anni e finalmente hanno visto coronare il primo traguardo a cintura nera . Hanno dovuto sostenere un brillante esame e alla fine hanno ricevuto il loro esclusivo diploma Giapponesi da parte dell’Hombu del Giappone della scuola Daito Ryu Aikijujutsu Renshinkan così come vuole la tradizione e i diplomi dello CSEN, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Soddisfatto il Maestro Alfonso Torregrossa , che ha colto l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti. Il bilancio dell’anno appena trascorso – ha affermato il Maestro Torregrossa – non può essere che positivo, sono onorato di Dirigere un’associazione che a Caltanissetta si pone l’obiettivo di diffondere i veri valori educativi ai giovani e non solo .

Sono felice che la nostra società nonostante le tante paure esterne del Covid ha saputo risalire in vetta sia per qualità che per numero di tesserati . Farò sempre del mio meglio per onorare i nostri soci e la Città di Caltanissetta in Italia e nel mondo .