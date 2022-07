Caltanissetta, sabato a Dialoghi D’Alchimia si parlerà del Musical “Sicilia Terra d’Amuri”

Dialoghi d’Alchimia ha organizzato un nuovo appuntamento aperto al pubblico per discutere di storia e territorio che, con il suo agire “parla” e racconta il suo vissuto.

Sabato pomeriggio, dalle ore 18.30, nel Corte della Ex Posta Centrale di Piazza Marconi, si parlerà del musical realizzato a Caltanissetta e messo in scena lo scorso 16 dicembre al Teatro Regina Margherita.

All’incontro parteciperanno la storica di cultura e tradizioni siciliane Marina Castiglione, l’autore dell’arrangiamento musicale del Musical Roberto Gallà e l’autore del musical Nicola Baglivo che verrà intervistato da Linda Urrico.

L’evento è patrocinato da Alchimia, Fondazione Sicana, Comune di Caltanissetta e Banca Sicana.

Si racconterà alla platea presente di come è stato realizzato il musical, dal concept iniziale alla performance poi realizzata in teatro e dell’ambiziosa ma concreta possibilità di trasformare quest’opera teatrale in un lungometraggio.

(Guarda l’articolo https://www.ilfattonisseno.it/2021/12/caltanissetta-sicilia-terra-damuri-il-musical-giovedi-16-in-scena-al-margherita/ )

Per Caltanissetta si tratterebbe di un’importante opportunità che consentirebbe non soltanto di far lavorare le maestranze locali impegnate nel progetto ma anche di far uscire al di fuori dei confini del territorio l’arte e il talento nisseno.

Il musical, portato sul palcoscenico, comprendeva la presenza di soli sei personaggi (nella foto) ai quali si è aggiunto il corpo di ballo. Il lungometragigo, invece, coinvolgerebbe molti più attori ai quali si aggiungerebbero tutti i tecnici e lo staff di una troupe impegnata per girare un’opera che durerebbe circa 120 minuti.

Chi ama veramente la Sicilia, infatti, si impegna affinché non si spenga la fiamma delle abilità e competenze e, al contrario, lavora per ravvivarne passione ed energia.

“Mi trovavo nella mia stanza ad ascoltare Nicuzza dei Tinturia e mi sono lasciato travolgere dalla fantasia – ha spiegato Nicola Baglivo autore e regista -. Questa canzone è diventata il filo conduttore di tutto il Musical che, partendo da una leggenda di cui si conosce poco, narra di personaggi dai nomi molto cari a noi siciliani”.

Liberamente ispirato alla leggenda della Principessa Sikania i ballerini porteranno sul palco i personaggi di Etna, Rosa, Gramigna e perfino Micheluzzu, un giovane il cui nome omaggia San Michele, patrono di Caltanissetta.

Fede e folklore racchiudono un unico messaggio: contrastare il male per fare vincere il bene. E se questo passa attraverso le note di un canto popolare o i passi di danza contemporanea tutto diventa più gradevole e armonico per lo spettatore.

Per riascoltarne l’evoluzione approfondendone il messaggio culturale l’associazione Alchimia invita la cittadinanza a partecipare all’evento sabato 9 luglio alle ore 18.30 nella Corte della Ex Posta Centrale in Piazza Marconi.