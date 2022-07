Caltanissetta. Pubblicato il videoclip di LET LOVE del nisseno dj Massimo Pepe e Simone Jay

CALTANISSETTA. Lo scorso venerdì 24 giugno è uscito il videoclip del brano “Let Love” del nisseno Massimo Pepe insieme alla famosissima cantautrice statunitense Simone Jay, brano pubblicato su etichetta Spike Records-Manchester Italia di Alessandro Terzi. Il pezzo utilizzato è la versione remixata da Mario Fargetta (con lo pseudonimo Get Far), noto dj, produttore discografico e regista radiofonico. Il video, in poco meno di una settimana, ha superato le 20.000 visualizzazioni su Youtube.

Massimo Pepe e Simone Jay sono stati gli artefici della nascita di questo brano col fine di poter lasciare un messaggio ben preciso: riuscire a tornare alla vita normale (e, dunque, anche a ballare) dopo la situazione epidemiologica che ci ha colpito negli ultimi due anni e ha bloccato le vite di tutti noi.

La soddisfazione principale per il giovane produttore Massimo è stato riuscire a realizzare il proprio sogno nel cassetto, ossia collaborare con una grande artista famosa fin dagli anni ‘90 come Simone Jay, e ottenere un remix da uno dei più famosi dj delle radio italiane (Mario Fargetta).

Inoltre il video è stato realizzato dal produttore video Claudio Mingardi e Leonardo Innocenti. Nel video partecipano i ragazzi della scuola di danza “Street Dance” con la maestra Carla Longombardo, la quale ha anche inaugurato il video e il balletto in occasione del suo 8° saggio di danza la domenica scorsa presso il teatro “Rosso di San Secondo”. Le riprese video sono riprese fatte dal videomaker Damir Ferrara e sono stati scelti dei fantastici luoghi nel nisseno proprio con lo scopo di valutare il nostro bellissimo territorio e i suoi imprenditori locali: B&B Profumi di Sicilia; Eclettica Street Factory; La Galleria di Luigi Miraglia; il barman Giuliano Martorana della caffetteria Mazì. È possibile visionare il video su youtube accedendo tramite il link: https://www.youtube.com/watch?v=rOLagnjkU8s