Caltanissetta, Nicoletti: “The Road to Terra Madre ha accolto oltre 2000 visitatori”

Nonostante il forte caldo, al “Michele Abbate” di Caltanissetta grande successo di pubblico per la manifestazione “The Road to Terra Madre – Buone pratiche di rigenerazione nei territori” promossa da Slow Food Sicilia e dal Comune di Caltanissetta, proposta dall’Assessorato alla Crescita Territoriale nell’ambito delle iniziative del “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”.

Due giorni di continuazione della manifestazione “Aspettando Terra Madre”, svolta nel mese di marzo al Teatro Margherita ed alla biblioteca Scarabelli, che hanno preceduto la partecipazione del territorio e la presentazione del “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo” al Terra Madre Salone del Gusto che si svolgerà a Torino dal 22 al 26 settembre 2022 nell’ex spazio industriale di Parco Dora per fare il punto su un mondo che cambia in fretta e sulla rigenerazione.

Oltre che da Caltanissetta, sia il pubblico che gli espositori ed i relatori sono arrivati da tutti i territori dell’isola. In particolare, hanno partecipato 40 delegati in rappresentanze di 8 Condotte e 6 Comunità Slow Food provenienti da tutta la Sicilia.

Le attività proposte dagli organizzatori, oltre a suscitare un forte interesse dei partecipanti ed una nutrita partecipazione di pubblico, hanno avuto la grande capacità di raggiungere l’obiettivo della manifestazione: ossia quello di avviare una contaminazione delle buone pratiche di rigenerazione in differenti territori della Sicilia rispetto a quelli in cui sono stati generati. Nel corso delle due giornate oltre duemila persone si sono alternate al Centro Culturale partecipando, durante la manifestazione, alle svariate attività proposte: l’inaugurazione, i 15 forum in cui sono stati affrontati differenti tematismi, i 2 dialoghi conversazioni, i 4 laboratori del gusto, le 2 attività educative per i ragazzi, le 2 conviviali gastronomiche, l’esposizione permanente di cammini ed itinerari che attraversano il territorio siciliano ed il mercato dei Presidi Slow Food siciliani.

Nel cortile del Centro hanno esposto 14 produttori siciliani; 120 partecipanti si sono alternati nei 4 laboratori del gusto realizzati sull’antica farina “Maiorca”, sulla birra artigianale agricola, sulla salsiccia e sull’olio; 60 commensali hanno condiviso le due cene, e circa 50 persone in media hanno partecipato ai singoli forum proposti. L’inaugurazione e gran parte dei forum realizzati sono stati mandati in diretta streaming tramite la pagina facebook del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo. Quindi, per riascoltarli basterà collegarsi alla pagina su indicata.