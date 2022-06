Ucraina, Draghi: “L’Italia vuole Kiev nell’Ue”

L’Italia vuole Kiev l’Ucraina nell’Unione europea: e’ questo messaggio piu’ importante della visita a Kiev che il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha effettuato con il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente romeno , Klaus Iohannis. L’Italia – ha detto Draghi in conferenza stampa – vuole che l’Ucraina “abbia lo status di candidato, e soterra’ questa posizione nel prossimo Consiglio europeo”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “comprende che si tratta di una strada, e non un punto, che dovra’ vedere riforme profonde”. Per Draghi , siamo a un momento di svolta nella nostra storia: popolo ucraino difende i valori di democrazia e liberta’ del progetto europeo” e, proprio per questo motivo, “non possiamo indugiare e ritardare il processo” ma lavorare per “creare una comunita’ di pace e di diritti”.